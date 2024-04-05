Анонсирован Honor X7b 5G с батареей на 6000 мАч

Компания Honor анонсировала свой новый бюджетный смартфон Honor X7b 5G. Напомним, версия Honor X7b с поддержкой 4G была представлена ​​в декабре прошлого года, и оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 680. Новинка получила SoC Dimensity 6020 и поддержку 5G-сетей.

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Особенности

Honor X7b 5G оснащён 6,8-дюймовым TFT-экраном Full HD+ (2412×1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:09. Работает устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 6020 в тандеме с графическим процессором ARM Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели установлена тройная основная камера:

главный датчик на 108 Мп;

макро-объектив на 2 Мп;

датчик глубины на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

© MobiDevices

Кроме этого, Honor X7b 5G получил аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки Honor SuperCharge мощностью 35 Вт. Смартфон поддерживает 5G, 4G LTE, Wi-Fi, OTG, GPS, Bluetooth 5.1 и имеет порт USB Type-C, а также дактилоскопический сканер на боковой грани. Размеры: 166,7×76,5×8,24 мм, вес – 199 грамм. В качестве ОС используется MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor ещё не раскрыла информацию о цене и доступности Honor X7b 5G. Известно, что смартфон будет доступен в трёх цветах: Crystal Silver, Emerald Green и Midnight Black.