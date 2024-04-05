Как получить идеальное фото солнечного затмения на смартфоны Pixel

8 апреля некоторые жители Земли увидят солнечное затмение. И Google Pixel готов помочь вам сделать идеальные фотографии этого события.

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Затмение будет видно в 115-мильной полосе от Мексики до Канады. Самый интересный совет от Google: не используйте режим астрофотографии, так как он может длиться до 4 минут, а затмение будет короче.

Pixel автоматически подстроится к условиям освещения: экран станет темнее, а режим ночной съемки активируется автоматически.

Как фокусироваться:

Нажмите на точку, где небо встречается с краем солнца.

Зажмите экран, чтобы зафиксировать фокус.

Используйте ползунок в Pro Controls для ручной фокусировки.

Из прочих интересных советов можно отметить предложение использовать штатив или таймер, а также ознакомиться с камерой, особенно с Pro Controls, до затмения.