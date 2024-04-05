NASA ответило на вопрос популярного техноблогера о смартфоне и cолнце

Известный техноблогер Маркус Браунли в соцсетях рассказал, что хотел бы узнать, приведёт ли наведение смартфона на солнечное затмение к выгоранию сенсора на смартфоне.

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Он пошутил, что ему так и хочется «взять смартфон и лично направить его к солнцу на пять минут». Всё это ради науки. Судя по всему, Маркус не ожидал реакции на свои слова. Официальный аккаунт NASA отреагировал на вопрос блогера.

«Мы задали этот вопрос нашей команде, и ответ таков: да, сенсор смартфона может быть повреждён, как и любой другой датчик изображения, если он направлен прямо на Солнце. Это особенно актуально, если вы используете в смартфоне какую-либо увеличительную линзу. Вам нужно будет использовать соответствующие фильтры, как и в случае с любой другой камерой».

Браунли поблагодарил NASA и отметил, что, оказывается, у простого слова куда больший вес, чем он задумывался.