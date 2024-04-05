Журналисты рассекретили разработку складного смартфона Infinix

Infinix, известный бренд дешевых смартфонов, собирается выпустить свою первую «раскладушку» Zero Flip. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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На это указывает обнаруженный датамайнерами телефон Infinix с каталожным номером X6962 в одном из сертификационных центров. Журналисты считают, что за ним кроется первый складной смартфон бренда, который при анонсе получит маркетинговое название Zero Flip.

«Хотя у нас нет подробностей об устройстве, одно можно сказать наверняка: Infinix хочет, чтобы этот смартфон был доступным, как и другие телефоны бренда. Это отличная новость для людей, которым нужен эффектный, но при этом доступный телефон», – пишет GizmoChina.

Хотя в сети нет никаких данных о датах анонса и релиза Infinix Zero Flip, регистрация устройства в сертификационном центре говорит, что презентация новинки может состояться в ближайший месяц. Ожидается, что Zero Flip станет самым или одним из самых дешевых складных смартфонов на рынке.