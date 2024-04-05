Дешевые сенсоры помогли ученым изучить Солнце

Маленькие недорогие сенсоры, созданные учеными университета Техаса в Далласе для изучения верхней атмосферы Земли, недавно и неожиданно предоставили информацию о Солнце, на что их устройство не было рассчитано.

В результате анализа данных, собранных сенсорами в 2022 году, было обнаружено нечто необычное относительно 28 августа 2022 года. Данные показали кратковременное ухудшение радиосигналов, но причиной этого не было возмущение в ионосфере, а шум от солнечного радиовсплеска, который длился около 30 минут.

Ионосферные сцинтилляционные мониторы, или сенсоры ScintPi, будут в центре внимания вновь, когда исследователи из Университета Техаса в Далласе развернут их, чтобы собирать данные во время полного солнечного затмения 8 апреля и сделать их доступными для проектов гражданской науки.

Эти устройства принимают радиосигналы от спутников, подобно GPS-приемникам в смартфонах, и могут быть легко развернуты и обслужены, стоимость их создания составляет около 600 долларов. Сенсоры не предназначены для полного замещения коммерческих мониторов, но могут использоваться во многих образовательных и научных приложениях.