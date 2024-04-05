Динозавры были не единственными быстрорастущими существами в мезозое

Ученые выяснили, что быстрый рост был характерен не только самым ранним динозаврам, но и другим животным в триасовом периоде. Следовательно, высокая скорость роста не была решающим фактором, который помог динозаврам захватить планету. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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Ученые провели гистологический анализ, исследовав закономерности роста костной ткани в останках костей конечностей множества животных, обитавших в одной из самых ранних известных мезозойских экосистем. Изученные окаменелости возрастом 231-229 миллионов лет происходят из формации Ишигуаласто в Аргентине. Среди образцов — несколько самых ранних известных динозавров, несколько не относящихся к динозаврам рептилий и один ранний родственник млекопитающих.

Анализ показал, что большинство изученных видов отличались повышенным темпом роста, имеющим больше сходств со скоростью роста некоторых современных млекопитающих и птиц, чем современных рептилий. Особенно высокий темп роста наблюдался у ранних динозавров.

Однако, как оказалось, темп роста динозавров не был уникальным. Их родственная линия была лишь одной из многочисленных линий, эволюционировавших с повышенной скоростью роста в триасовом периоде (252-201 миллионов лет назад), что позволяет предположить, что эта особенность — лишь часть истории последующего глобального процветания динозавров. Авторы отмечают, что будущие исследования могут расширить эти предварительные результаты. Для дальнейших исследований они планируют взять образцы более широкого спектра.