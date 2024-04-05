Digma представила новые ноутбуки, планшеты и мониторы в день 20-летия бренда

Digma отпраздновала свое 20-летие пресс-конференцией в Москве 4 апреля. Показали актуальную модельную линейку планшетов, ноутбуков, мини-компьютеров и телевизоров, а ещё немного рассказали о новинках, которые выйдут в течение 2024 г.

© Ferra.ru

Из новшеств — теперь Digma Pro выпускает 4K-телевизоры QLED+ с частотой 120 Гц HSR.

Обновились также мини-ПК (неттопы), а ноутбуки прибавились за счёт новых моделей Digma Parvus M, Pactos, Fortis, Digma Pro Breve и Digma Pro Sprint N. Новые (точнее, совсем недавно вышедшие в продажу) планшеты — Digma Pro Hit 104, Digma Pro Hit 16 и Digma Pro Prime 18.

Телевизоры Digma Pro QLED:

Диагональ 43″ - 65″ Разрешение 3840×2160 Соотношение сторон 16:9 QLED Частота обновления 120 Гц От 44 990₽

© Digma

Мониторы Digma Pro Art: - Диагональ экрана 27″ - Разрешение экрана: 2K (Art L), 4K (Art S), 5K (Art M) - Частота обновления: 165 Гц (Art L), 60 Гц (Art S, Art M) - Соотношение сторон экрана 16:9 - Тип матрицы: IPS - Светодиодная подсветка ЖК-панели - Цены 28 000₽ (Art L), 32 000₽ (Art S), 70 000₽ (Art M)

© Digma

© Digma

© Digma Pro Art M

Планшет Digma Pro Hit 16: - Диагональ: 10,4" - Разрешение экрана: 2000×1200 - IPS-экран - Процессор: Unisoc T616 - Оперативная память: от 6 ГБ - Объем встроенной памяти: от 128 ГБ - Поддержка microSD - Android 13 - 2 разъема под SIM-карты - Модули ГЛОНАСС, GPS - Стереодинамики - Разрешение основной камеры:13 Мп - Разрешение фронтальной камеры: 5 Мп - 3.5 мм разъем для наушников - USB Type-C - Емкость аккумулятора: 7000 мAч - Материал корпуса: металл

© Digma

© Digma

Ноутбук Digma Pro Breve - Диагональ: 15.6″ - Тип матрицы: IPS - Яркость дисплея: 250 кд/м2 - Частота дисплея: 60 Гц - Оперативная память 8/16 ГБ DDR4 3200 МГц, съёмная, один слот свободен «из коробки» - SSD ёмкостью 512 ГБ, 2 слота M.2 - Процессор: AMD Ryzen 5 5500U/Ryzen 7 5800U - Wi-Fi: 802.11ac - Windows 11 Pro - Емкость батареи: 4500 mAh (51.3 Вт*ч) - Вес: 3.3 кг

© Digma

Неттоп Digma Pro Minimax U1: - Intel Core i3-1215U/1220P/i5 1240P/1235U, 1335U - Оперативная память: 8 ГБ, DDR4 3200 МГц, съёмная, второй слот свободен «из коробки» - SSD 256/512 ГБ - Bluetooth, Wi-Fi 6 - Windows 11 или noOS - От 35 000₽

Будущие модели Digma, которые выйдут 2024 г.:

Неттоп Digma Pro Minimax X1 на процессоре Core i5-12450H Игровой моноблок Digma Action, универсальный моноблок Digma Optimum, флагманский моноблок Digma Pro Vision Новые ноутбуки Digma Parvus M со следующим поколением Ryzen 5, Fortis с процессором Core i5 12 поколения и Pactos с Ryzen 5/7 или Core i5/i7 на выбор.