СМИ рассказали, когда начнется производство 2-нм чипов

В следующем году Rapidus планирует освоить выпуск опытных образцов 2-нм продукции на строящемся сейчас предприятии в Японии. Об этом сообщает TrendForce.

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Отмечается, что местные компании приступят к снабжению необходимым для выпуска 2-нм продукции оборудованием в скором времени.

Rapidus - производитель полупроводников со штаб-квартирой в Чиоде (Токио). Компанию основали в августе 2022 года при поддержке восьми крупнейших японских компаний. Речь идет о Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony и Toyota.

Компания Intel также сообщила, что выпуск серийных изделий по технологии 18A в массовых количествах будет налажен в 2026 году.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы, почти пятая часть мировых мощностей для производства полупроводников и десятая часть глобального экспорта вычислительных машин оказались под воздействием землетрясений, произошедших на Тайване.

В первой половине дня среды возле восточного побережья Тайваня были зафиксированы мощные землетрясения.