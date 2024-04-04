В США собрали самую большую цифровую камеру

Национальная ускорительная лаборатория SLAC в США завершила производство самой большой в мире цифровой камеры с разрешением в 3,2 тысячи мегапикселей. Как сообщает Space, инструмент массой 3 тонны с диаметром объектива в 1,5 м установят в 8-метровый телескоп Simonyi в обсерватории имени Веры Рубин (ранее LSST) в Чили.

Сама по себе камера не будет сильно зорче телескопа «Джеймс Уэбб», однако ее главное преимущество в многократном и быстром обзоре огромного участка неба. Каждый кадр захватывает площадь выше 40 полных лун, что позволит не пропустить быстрые события на наблюдаемом участке неба. Фактически, в течение следующих 10 лет камера LSST будет наблюдать за космосом в режиме реального времени.

Массив CCD-датчиков камеры содержит 189 отдельных компонентов. Все они выровнены по плоскости с отклонением не более 15 мкм. Внешнее воздействие может привести к их повреждению или разбалансировке. Сейчас производителю предстоит ответственная транспортировка. Для проверки маршрута по нему предварительно проехал облепленный датчиками массогабаритный макет. В Чили камеру повезут самолетом. Проверка показала, что инструмент выдержит транспортировку.

Установка камеры ожидается до конца 2024 года. Первые снимки будут опубликованы не ранее весны следующего года. Ученые пока не решили, какой объект заснимут первым, однако с большой вероятностью это будет яркая галактика.