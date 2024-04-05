Названо одно из главных отличий iPhone 16 Pro от прошлых моделей

Некоторые модели в линейке iPhone 16 получат более узкую рамку вокруг экрана благодаря реализации технологии Border Reduction Structure (BRS) на производственных мощностях подрядчиков Apple. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на The Elec.

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Технология BRS обеспечивает более компактное и эффективное расположение основных электроцепей экрана, делая рамку более узкой без ущерба для производительности дисплея или общего форм-фактора устройства. Исполнение BRS требует точных и передовых технологий производства.

Микросхемы драйверов дисплея (DDI), компоненты, лежащие в основе этой производственной задачи, контролируют активацию и подсветку пикселей на OLED-панели. Чтобы удовлетворить требования Apple, LG Display, очевидно, диверсифицирует свою цепочку поставок DDI, привлекая к участию Novatech из Тайваня наряду со своим существующим поставщиком LX Semicon. Этот шаг призван повысить уровень качества изделий при одновременном снижении затрат.

На текущий момент наверняка неизвестно, предназначена ли технология с более тонкой рамкой для всего модельного ряда iPhone 16 или для каких-то отдельных моделей. В MacRumors считают, что, скорее всего, инновация будет реализована только в iPhone 16 Pro и Pro Max, поскольку прежде уже всплывали слухи об увеличении размера экранов этих моделей без существенного увеличения размера самих устройств. Реализовать это можно только за счет уменьшения толщины рамки экрана.