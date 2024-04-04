«Роскосмос» опубликовал фото последствий землетрясения в Тайване

Роскосмос обнародовал снимки острова Тайвань из космоса после вчерашнего землетрясения, ставшего сильнейшим за четверть века.

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Фотографии со спутника "Канопус-В" размещены в Telegram-канале госкорпорации.

"Вчера близ восточного побережья Тайваня произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7. Наши аппараты продолжают следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть поврежденное здание в тайваньском городе Хуалянь.

Утром 3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 по местному времени (02:58 мск), ощущались на всей территории Тайваня. По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Как заявили ТАСС в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, экстренные службы Тайваня не сообщали о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате землетрясения.