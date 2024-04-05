Астероид пролетел рядом с Землей и изменил траекторию

Крымский астроном Геннадий Борисов зафиксировал изменение траектории движения астероида, пролетевшего 31 марта в около 30 тыс. километрах от Земли – на таком расстоянии от планеты находятся геостационарные спутники.

© Unsplash

«Астероид сделал возле Земли гравитационный маневр и изменил свою орбиту, перейдя в разряд астероидов-Атонов из типа Аполлонов», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Он пояснил, что Атоны движутся по околоземной орбите, однако 90% пути они проделывают внутри орбиты Земли, лишь иногда выходя за ее пределы и пересекая траекторию движения Земли.

NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Борисов подчеркнул, что несмотря на вероятность вхождения такого астероида в атмосферу Земли, он не является потенциально опасным из-за малого размера в пределах трех метров.

«Если он войдет в атмосферу, то сгорит, до поверхности ничего не долетит», – пояснил ученый.

Геннадий Борисов в 2019 году открыл первую межзвездную комету. Параметры орбиты кометы показывают, что она прилетела в Солнечную систему и имеет межзвездное происхождение. Комета получила имя первооткрывателя 2I/Borisov. Астроном также открыл несколько комет и астероидов.