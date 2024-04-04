Сбер усовершенствовал нейросеть Kandinsky

Сбер усовершенствовал свою нейросеть Kandinsky, создающую изображения по текстовому описанию на русском и английском языках, сообщили в пресс-службе банка.

© Нейросеть Kandinsky

В компании отметили, что обновленная версия Kandinsky 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций.

Первыми доступ к Kandinsky 3.1 получили художники, дизайнеры и блогеры. Но в ближайшее время улучшенная модель генерации изображений будет доступна всем пользователям, рассказали в Сбере.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин напомнил, что версия Kandinsky 2.1 вышла ровно год назад.

«За это время мы постоянно развивали нашу нейросеть, которая помогает людям создавать новые образы и дает абсолютно каждому феноменальные возможности для творчества», — рассказал Ведяхин.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей моделью Kandinsky 3.1 стал еще быстрее, удобнее и реалистичнее.

«Kandinsky 3.1 — это гибкий, многофункциональный и абсолютно бесплатный инструмент, который превратит любого человека в художника и творца. Скоро все желающие смогут протестировать новые возможности нейросети. Как и предыдущие версии, модель будет бесплатной и доступна на разных поверхностях», — добавил первый зампред правления Сбера.

В Сбере уточнили, что ключевой особенностью версии стала более высокая скорость генерации картинок. Также появилась возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели.

Кроме того, в компании сообщили, что в ближайшее время появится новая модель Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям.