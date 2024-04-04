Apple тестирует домашнего робота-помощника с iPad вместо головы

Apple изучает различные проекты «персональной робототехники», стремясь создать новой революционный продукт, который может изменить мир, как ранее это сделал iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на слова известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана.

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Один из новых проектов Apple описывается как «мобильный робот» на колесах с планшетом iPad вместо условной головы, который будет «следовать за пользователями по их домам», а другой – «современное настольное развлекательное устройство, использующее роботизированные механизмы для перемещения дисплея». Первый проект носит кодовое название skunk-works и, похоже, уже имеет ранние прототипы.

В skunk-works Apple исследует возможность использования алгоритмов искусственного интеллекта как минимум в машинном зрении, что позволит будущим роботам свободно «перемещаться в захламленных домах людей», говорится в сообщении Гурмана. Apple также смотрит в сторону создания роботов, которые могли бы «выполнять работу по дому, например, мыть посуду в раковине», но, по словам Гурмана, этот подвиг маловероятен в этом десятилетии из-за «чрезвычайно сложных инженерных задач».

Что касается настольного устройства, Гурман написал, что одна из идей заключалась в том, чтобы дисплей «имитировал движения головы» человека во время видеозвонка FaceTime. Однако при ее воплощении Apple столкнулась с техническими проблемами, связанными с «балансировкой веса роботизированного двигателя на небольшой подставке». Руководители Apple на текущий момент в меньшей степени уверены в необходимости разработки данного устройства.

Сообщается, что робо-проекты Apple находятся на самых ранних стадиях исследований, и неизвестно, станут ли они в итоге готовыми к релизу продуктами.