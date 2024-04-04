В России создали суперматериал на основе графена и наноалмазов

Российские ученые создали новый суперматериал, сочетающий в себе свойства алмаза и графена. От первого технический наноалмаз получил невероятную прочность, от второго – способность проводить электрический ток.

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Новый материал создается на ровной тонкой графеновой пленке, несколько слоев которой укладывают на медную микроскопическую сетку. После этого подложку с наращенным графеном помещают в специальную установку, где создают условия, приближенные к метеоритному удару. Для этого пленки графена облучают пучком ионов ксенона, разогнанных до огромных скоростей.

В результате в графеновых слоях поднимается высокое давление и температура, что приводит к переходу углерода в алмазные кристаллы. При этом получаются не отдельные элементы, а целостная пленка со встроенными наноалмазами. Поэтому материал называют двумерным.

По словам старшего научного сотрудника Института физики полупроводников СО РАН Надежды Небогаткиной, на основе мультиграфеновых слоев со встроенными наноалмазами могут быть созданы различные аналоги из сплавов. Таким образом, материал можно использовать для производства твердых защитных покрытий.

В природе подобных материалов не существует. Сфера применения графена со встроенными наноалмазов максимально широка – от космической авиации до автомобильной промышленности и биомедицинских устройств. Ученые отмечают, что потенциал суперматериала еще не раскрыт до конца. Изучение его свойств будет продолжено, но технологию уже можно масштабировать и внедрять в производство, сообщают «Вести. Новосибирск».

Ранее ученые из Нидерландов разработали новый сверхпрочный материал. Он в десять раз устойчивее кевлара и представляет собой аморфный карбид кремния, который можно выпускать в виде больших листов, пригодных для дальнейшего применения