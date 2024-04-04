Ракету-носитель нового поколения доставили на космодром Восточный

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" после успешного комплексного тестирования доставлена и установлена на космодроме Восточный. Одновременно предстоят летно-конструкторские испытания нового ракетного комплекса - благодаря уникальным техническим решениям он может осуществлять запуск всех типов ракет данного семейства.

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"Ангара-А5", выпуск которой ставят на поток на омском "Полете", оснащена разгонным блоком "Орион", несет полезную нагрузку и является экологически чистой, поскольку, в отличие от своего предшественника (ракеты-носителя "Протон-М"), не использует токсичные компоненты топлива, сообщили в Роскосмосе.

Космический аппарат оснащен многоразовым блоком, рассчитанным на десять полетов. А модульный принцип сборки, как конструктор "Лего", дает возможность строить как легкую, так и тяжелую ракету. "Добавляем ступень - получаем еще более мощную. В результате диапазон грузоподъемности может варьироваться от 3,5 до 38 тонн", - поясняют специалисты.

Начинка корабля включает все самые современные космические разработки. При этом технологии, а с ними и сама ракета, постоянно совершенствуются.

Тем временем на омском "Полете", который теперь полностью сосредоточен на выпуске всей линейки ракет-носителей "Ангара", полным ходом идет модернизация. Здесь уже действует контрольно-испытательная станция для легких модификаций космических аппаратов, которая обеспечит проверку работы всей бортовой аппаратуры, систем и кабелей.

Благодаря новой стендовой установке экспертизу новых ракет осуществляют не отходя от цеха. Прежде испытания проводили в Москве, а теперь такой необходимости нет. На космодром ракеты также поставляют прямиком из Омска. Это существенно экономит транспортные расходы и время.

На очереди - запуск контрольно-испытательной станции ракет-носителей тяжелого класса.

- Программа модернизации производственных помещений близка к завершению. Коллектив завода, который фактически трудится в круглосуточном режиме, успешно справляется с поставленными задачами, - отметил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Уже очевидно, что в связи с полной загрузкой "Полет" и в долгосрочной перспективе будет обеспечен заказами. Поэтому предприятие весьма заинтересовано в подготовке квалифицированных кадров. Региональное правительство также подключилось к решению этой задачи.

- В целом острая кадровая напряженность на предприятиях ОПК устранена. Действуют программы обучения, повышения квалификации, система стимулов. Для обеспечения плана госзаказов за последние два года на заводы принято более семи тысяч новых сотрудников. Зарплата достойная - до двухсот тысяч рублей в месяц, - утверждает Андрей Посаженников.

В ближайшей перспективе омские космостроители приступят к сборке и тестированию более мощной версии ракеты-носителя. Новая "Ангара-А5В" будет иметь водородный двигатель, который позволит выводить на низкую опорную околоземную орбиту около сорока тонн груза, что вдвое превышает возможности "Протона".

Справка "РГ"

Семейство ракет нового класса включает легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5", модернизированные "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".