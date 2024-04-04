Пассажиры начали тестировать виртуальную «Тройку» на Android

Пассажиры столичного транспорта приступили к тестированию виртуальной карты "Тройка" на операционной системе Android, сообщает департамент транспорта в своем телеграм-канале.

© Портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов уточнил, что проверкой занимаются 400 пассажиров и сотрудников транспортного комплекса Москвы, которые совершили более 35 тысяч успешных проходов в городском транспорте. Из них 100 участников активно пользуются виртуальной "Тройкой" в метро, на МЦК и наземном транспорте.

Задача тестировщиков – оставлять отзывы, которые помогут улучшить сервис.

По данным ведомства, когда пройдет полноценный запуск, виртуальную транспортную карту на базе QR-кода можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Для этого необходимо выбрать билет из доступного меню и привязать банковскую карту. А для прохода на транспорте нужно поднести экран с активным QR-кодом к турникету или навести камеру мобильного телефона на QR-код на экране валидатора.

Ликсутов уточнил, что выход виртуальной "Тройки" планируется летом 2024 года.

Ранее руководитель Дептранса сообщил, что в Москве с 2013 года выпустили более 50 миллионов карт "Тройка", а проездной просчитывает около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу. По словам Ликсутова, ‎билетная система "СберТройка" на базе московской карты работает более чем в 25 субъектах России.