Apple Watch объединили с ИИ для изучения обострения боли у детей

Исследователи из Стэнфорда объединили Apple Watch с умной платформой Medeloop, чтобы изучить, как умные часы могут помочь детям, борющимся с тяжелым болевым синдромом (КРБС).

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Ученые хотят понять, что именно влияет на обострения сильнейших приступов боли: физиология, питание или окружающая среда.

КРБС обычно проявляется сильной болью в руке или ноге после операции или даже легкой травмы – причины до конца не изучены.

В исследовании будут участвовать дети от 8 до 17 лет: с помощью Apple Watch Series 8 они в течение полугода будут постоянно отслеживать пульс, насыщение крови кислородом, сон и физическую активность.

Все эти данные плюс фотографии рациона питания будут постоянно передаваться на платформу Medeloop, где их проанализирует искусственный интеллект.

Ученые надеются выявить закономерности в обострениях боли и факторах, которые их вызывают, а в будущем даже научиться эти обострения предсказывать. Это поможет тяжелобольным пациентам повысить качество жизни и эффективнее бороться с недугом.