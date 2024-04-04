Российские ученые придумали, как избавиться от лагов у самолетов и космических аппаратов

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) разработали алгоритм, который повысит надежность современных отечественных летательных аппаратов. Согласно публикации в научном журнале Sensors, разработка оценивает время распространения информации по сети и задержку передачи данных, что помогает синхронизировать «время» между отдельными элементами систем.

Чтобы самолеты и космические аппараты работали слаженно, обмен данными между различными устройствами на борту должен происходить вовремя и без ошибок. Для этого необходимо, чтобы устройства работали в «едином времени». Как правило в сети есть устройство — «мастер времени». Оно рассылает всем участникам системы информацию о текущем времени работы сети. Делается это широковещательно, чтобы быстрее отправить данные каждому устройству. Кроме того, существуют и дублеры, которые включаются в работу при выходе из строя основного узла.

Ученые Пб ГУАП разработали новый метод оценки количества сбоев, которые могут возникнуть в сети при рассылке широковещательных данных в случае избыточного количества устройств в ней. Метод помогает более четко выполнять задачи, быстрее реагировать на нештатные ситуации и снижать их количество.

Как рассказал соавтор публикации, директор Центра аэрокосмических исследований и разработок СПб ГУАП Валентин Оленев, эксперты изучили, как влияет структура сети с множеством устройств на время распространения широковещательных данных. Исследование проводили с механизмами перспективных сетей, которые используют технологию передачи данных SpaceFibre.

«Разрабатываемые методы повысят надежность отечественных самолетов и космических аппаратов нового поколения, где будет внедрена технология SpaceFibre. Сейчас наша научная группа занимается совершенствованием этого новейшего стандарта сети для обмена данными от бортовой аппаратуры», — пояснил ученый.

Сама разработка поможет внедрению открытого международного стандарта SpaceFibre в российские проекты в сфере авиации и космонавтики.