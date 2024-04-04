Опубликовано фото сразу всех четырех моделей iPhone 16

В сеть утекли фотографии макетов четырех моделей iPhone 16, которые раскрыли дизайн всей линейки предстоящих смартфонов Apple. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Сонни Диксона.

© SonnyDickson/X.com

В первую очередь журналисты обратили внимание на то, что кнопка Action Button появится на всех четырех моделях iPhone 16. В настоящее время она есть лишь в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, тогда как в базовых моделях используется переключатель режимов. Также все модели iPhone 16 получат новую кнопку Capture Button, которая будет использоваться для управления камерой и будет поддерживать управление жестами.

Судя по макетам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут немного больше базовых iPhone 16 и iPhone 16 Plus. По слухам, 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, тогда как старшая модель — на 6,9 дюйма.

Кроме того, утечка подтверждает обновленный дизайн базовых iPhone 16 и 16 Plus, которые получат вертикальный блок камер. Предполагается, что это сделано для того, чтобы реализовать в смартфонах поддержку записи пространственных видео для Vision Pro.

Презентация серии iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.