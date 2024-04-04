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Опубликовано фото сразу всех четырех моделей iPhone 16

В сеть утекли фотографии макетов четырех моделей iPhone 16, которые раскрыли дизайн всей линейки предстоящих смартфонов Apple. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Сонни Диксона.

Опубликовано фото сразу всех четырех моделей iPhone 16
© SonnyDickson/X.com

В первую очередь журналисты обратили внимание на то, что кнопка Action Button появится на всех четырех моделях iPhone 16. В настоящее время она есть лишь в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, тогда как в базовых моделях используется переключатель режимов. Также все модели iPhone 16 получат новую кнопку Capture Button, которая будет использоваться для управления камерой и будет поддерживать управление жестами.

Судя по макетам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут немного больше базовых iPhone 16 и iPhone 16 Plus. По слухам, 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, тогда как старшая модель — на 6,9 дюйма.

Кроме того, утечка подтверждает обновленный дизайн базовых iPhone 16 и 16 Plus, которые получат вертикальный блок камер. Предполагается, что это сделано для того, чтобы реализовать в смартфонах поддержку записи пространственных видео для Vision Pro.

Презентация серии iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.

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