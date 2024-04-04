Россияне рассказали, смартфонами каких брендов они пользуются

Наибольшей популярностью у россиян пользуются корейские телефоны Samsung, они есть у 29% граждан, показал опрос kp.ru.

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В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

«У меня еще первый телефон был Samsung, с тех пор как-то и повелось, что новый гаджет всегда этой фирмы», — поделилась участница опроса.

Еще 25% отдают предпочтение китайским Xiaomi. На третьем месте по популярности оказались iPhone — такой ответ дали 22% опрошенных. Они уточнили, что в таком гаджете их привлекает качество, функционал, удобство в использовании и известность бренда.

15% отдают предпочтение китайским смартфонам брендов Huawei и Honor. Оставшиеся 9% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые из них пользуются смартфонами Nokia, кнопочными телефонами, а кто-то — смартфонами малоизвестных брендов.

«У меня Vivo. Уже четвертый! Ни один ни разу не перезагружал, никогда ни один не глючил», — рассказал респондент.

В пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» «Газете.Ru» до этого сообщили, что с момента открытия предзаказа смартфонов Samsung из серии Galaxy S24 в России этих устройств было продано на 30% больше, чем Galaxy S23 в прошлом году.