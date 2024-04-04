Создан новый тип термоядерного устройства

Ученые Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) и Министерства энергетики США (DOE) создали новый тип стелларатора — устройства, удерживающего плазму для реакции термоядерного синтеза. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Стелларатор удерживает плазму за счет внешних магнитов. Как и в токамаках, магнитные поля в стеллараторе имеют тороидальную форму, однако они также закручены вдоль плазменного «шнура». В новой конструкции используются постоянные магниты, что отличает ее от других устройств, где магнитное поле создается за счет электромагнитов.

По словам ученых, устройство MUSE построено из коммерчески доступных деталей. Постоянные магниты встроены в оболочку, напечатанную на 3D-принтере, вокруг вакуумной камеры, где находится плазма.

Кроме того, MUSE отличается от других стеллараторов высокой квазисимметрией. При квазисимметрии сила магнитного поля одинакова внутри устройства, несмотря на то, что его форма может не совпадать с формой самого стелларатора. Это способствует хорошему удержанию плазмы и более высокой вероятности реакций синтеза.

В будущем ученые планируют провести серию экспериментов, чтобы определить точную природу квазисимметрии MUSE и таким образом выяснить, насколько хорошо устройство предотвращает перемещение частиц плазмы к краю, что затрудняет реакции термоядерного синтеза. Методы будут включать в себя более точное картографирование магнитных полей и измерение замедления вращающейся плазмы.