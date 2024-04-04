Microsoft озвучил расценки на продление поддержки Windows 10

Корпорация Microsoft анонсировала платную поддержку Windows 10 под названием Extended Security Updates (ESU). Как сообщает пресс-служба компании, она начнет действовать осенью 2025 года, после окончания официальной поддержки операционной системы.

© dreamstime.com

Приобрести лицензию на получение обновлений для пяти компьютеров смогут корпоративные пользователи — она обойдется в 61 доллар в год (около 5,6 тысяч рублей). Ежегодно стоимость будут удваивать.

Также Microsoft назвала цену платной поддержки для организаций, которые пользуются Windows 10 через удаленное подключение на компьютерах с Windows 11. Для одного пользователя лицензия на обновления обойдется в 45 долларов — цену будут повышать в два раза каждый год.

Пользователи новой версии Windows столкнулись с проблемами

Если корпоративный пользователь решит подписаться на платные обновления со второго года, то за первый ему все равно придется заплатить полную стоимость подписки. Microsoft призвала пользоваться актуальной версией операционной системы — Windows 11. Ее можно приобрести с новым компьютером или отдельно. Кроме того, для пользователей Windows 10 предусмотрен бесплатный апгрейд.