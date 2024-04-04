Кнопка «Copilot» на ноутбуках оказалась замаскированным сочетанием трех клавиш

Не так давно Microsoft представила физическую кнопку «Copilot» для ноутбуков с Windows. Это часть проекта AI PC.

© Ferra.ru

Кнопка должна напрямую вызывать помощника Windows Copilot. Но недавние тесты показали, что никакой магии тут нет.

Оказалось, что нажатие кнопки Copilot — это просто хитро замаскированное сочетание трех клавиш: Левый Shift + Левый Windows + F23:

© ITHome

Это странно, ведь большинство современных клавиатур имеют только 12 функциональных клавиш (F1 - F12). Все дело в том, что раньше существовали клавиатуры с дополнительными функциональными клавишами (F13 - F24), и Microsoft, похоже, решила использовать незадействованную F23.

Эту деталь раскрыли журналисты Tom's Hardware, протестировав кнопку на ноутбуке от Dell и использовав специальную программу для отслеживания нажатий клавиш.

Так что, никакой новой кнопки мы не получили — это просто удобный ярлык на старое сочетание.