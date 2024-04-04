Велогенератор Ampera позволит заряжать смартфон, крутя педали

Стартап LifeSpan представил обновленную версию велогенератора Ampera, который позволяет заряжать мобильные устройства крайне необычным способом — крутя педали.

© LifeSpan Fitness

Таким образом, вы не просто заряжаете свой смартфон или планшет, но также заботитесь о здоровье: Ampera мотивирует двигаться больше!

Внешне новинка напоминает велотренажер, но, как ни странно, при этом не является им. Устройство представляет из себя генератор энергии, который превращает движение пользователя в электричество, которое в свою очередь используется для зарядки гаджетов.

© LifeSpan Fitness

Девайс имеет регулируемое кресло, эргономичные ручки и удобную конструкцию. Подключите телефон, сядьте и крутите педали! Ampera не имеет аккумулятора: энергия вырабатывается только во время движения.

Цена новой версии Ampera составляет $799 (против $599 у предыдущей).