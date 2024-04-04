Американская корпорация Apple устранила сбой в работе большинства сервисов. Об этом свидетельствует официальный сайт компании.

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Сейчас раздел на сайте компании «состояние системы» показывает, что сервисы, которые ранее испытывали сбои, снова стали работать. Остаются небольшие проблемы с работой трех приложений.

В ночь на 4 апреля сообщалось, что работа сервисов Apple Music, Apple Store и ряда других нарушена во многих странах. Сообщения о неполадках начали поступать после 1:00 мск. Сбой в работе фиксировался у App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Podcasts и других.

Вечером 3 апреля пользователи WhatsApp по всему миру пожаловались на недоступность мессенджера.

После этого неполадки в работе мессенджера устранили.

В Роскомнадзоре заявили о своей непричастности к сбою в работе WhatsApp.