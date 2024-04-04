Ученые обнаружили в мантии Земли огромный океан. Он находится на глубине примерно 700 км.

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Его удалось обнаружить с помощью сейсмографов, расположенных по всей территории США. В последующем изучение сейсмических волн от множества землетрясений показало, какими размерами обладает подземный океан.

Ученые считают, что открытие заставляет по-новому взглянуть на теорию происхождения водоемов на планете.

Теперь они думают, что водоемы на Земле образовались в результате круговорота воды, а не вследствие столкновения Земли с неким небесным телом.

Согласно новой версии, океаны поднялись на поверхность Земли из ядра планеты. В частности, такую версию выдвинули ученые Северо-Западного университета. По их мнению, новая теория объясняет, почему параметры мирового океана остаются практически неизменными на протяжении миллионов лет.

Ранее исследователи из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае пришли к выводу, что массивная аномалия внутри Земли могла возникнуть в результате столкновения с другим космическим объектом около 4,5 миллиардов лет назад.