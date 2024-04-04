Смартфоны Samsung Galaxy S24 пользуются в России большим спросом

С момента открытия предзаказа смартфонов Samsung из серии Galaxy S24 в России этих устройств было продано на 30% больше, чем Galaxy S23 в прошлом году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо», опираясь на внутренние данные.

Предзаказ на серию Galaxy S24 в России был открыт 18 января 2024 года. По его итогам прирост продаж базовой модели Galaxy S24 составил 24%, в свою очередь спрос на S24 Ultra вырос на 32%, а S24 Ultra — 40%.

«В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24 покупатели отдают предпочтение моделям в исполнении черного (38%) и титанового (29%) цветов в базовой и PLUS версиях. Самой популярной версией смартфонов по емкости памяти у всех моделей является 256 ГБ. В целом можно сделать вывод, что продажи Samsung Galaxy S24 в среднем на 30% выше продаж своего предшественника», — сообщил руководитель департамента «Телеком» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров.

Смартфон Samsung Galaxy S24 имеет защиту от пыли и влаги класса IP68. За производительность отвечает процессор Samsung Exynos 2400. Смартфон поддерживает все актуальные стандарты сотовой связи: 2G, 3G, 4G LTE и 5G. Оснащен технологией NFC для бесконтактной оплаты товаров в магазине. Встроен датчик силы нажатия. Под экраном размещен сканер отпечатка пальца. Сделано два слота — для nano-SIM и eSIM.