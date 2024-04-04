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Microsoft и Quantinuum заявили о «прорыве» в квантовых вычислениях

Microsoft и Quantinuum заявили, что они сделали ключевой шаг в превращении квантовых компьютеров в коммерческую реальность, сделав их более надежными.

Microsoft и Quantinuum заявили о «прорыве» в квантовых вычислениях
© MobiDevices

Квантовые процессоры

Такие технологические компании, как Microsoft, Alphabet, Google и IBM, стремятся создать машины, использующие преимущества квантовой механики, чтобы обещать скорости, намного более высокие, чем обычные кремниевые компьютеры. Эти квантовые машины могли бы проводить реальные научные расчёты, которые в противном случае на современных классических компьютерах заняли бы миллионы лет.

Основная единица квантовых компьютеров, называемая «кубитом», работает быстро, но привередлива и часто выдает ошибки в данных при малейших изменениях окружающей среды. Чтобы решить эту проблему, создаётся больше физических кубитов, чем необходимо, которые используют для исправления ошибок.

Microsoft и Quantinuum заявили, что совершили прорыв в этой области. Microsoft применила алгоритм исправления ошибок, который она написала к физическим кубитам Quantinuum, получив около четырех надежных кубитов из 30 физических. Джейсон Зандер, исполнительный вице-президент Microsoft по стратегическим задачам и технологиям, объявил, что компания считает, что это лучшее соотношение надёжных кубитов в квантовом чипе, которое когда-либо было представлено.

«Мы провели более 14 000 отдельных экспериментов без единой ошибки. Это в 800 раз лучше, чем что-либо зарегистрированное», – сказал Зандер в интервью агентству Reuters.

В планах Microsoft представить эту технологию своим клиентам облачных вычислений в ближайшие месяцы.

Исследователи квантовой технологии, как из компании Quantinuum, так и из её конкурентов, часто называют цифру около 100 надёжных кубитов как число, необходимое, чтобы превзойти обычные суперкомпьютеры. Ни Microsoft, ни Quantinuum не сказали, сколько ещё лет им понадобится, чтобы получить 100 надёжных кубитов.

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