Появился первый рендер iOS 18, похожей на visionOS

Издание MacRumors со ссылкой на неназванного инсайдера, утверждающего, что он получил данные от инженера Apple, показало первый и пока единственный рендер возможного редизайна iOS 18.

Новая мобильная ОС от Apple будет представлена на мероприятии для разработчиков 10 июня. На презентации может быть представлен новый дизайн iOS 18, похожей на операционную систему, на которой работает гарнитура Apple Vision Pro — visionOS.

Интерфейс visionOS отличается наличием стеклянных и полупрозрачных элементов. Если слух имеет отношение к действительности, тогда iOS может радикально измениться. При этом ряд экспертов не считают, что Apple пойдёт на такие шаги: дизайн изменится в сторону гарнитуры, но не так кардинально, как об этом говорят.

Сообщается, что шаблон рамки, предоставленный инсайдером, будет включён в состав ресурсов Apple Design Resources для iOS 18, которые помогают разработчикам визуально создавать приложения с помощью таких программ, как Sketch и Photoshop. Конечно, на данный момент совершенно неясно, реально это или нет, но этот концепт соответствует предыдущим слухам, согласно которым iOS 18 получит визуальную переработку, вдохновлённую visionOS.