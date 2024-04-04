За 34 года продолжительность жизни в мире выросла на 6,2 года

Американские ученые из Института показателей и оценки здоровья Университета штата Вашингтон выяснили, что с 1990 года ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 6,2 года.

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Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet. По словам специалистов, люди на Земле стали жить дольше за последние три десятилетия благодаря борьбе с болезнями, вызывающими большинство летальных исходов — диареей, инфекциями дыхательных путей, инсультами и ишемической болезнью сердца. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, исследователи обнаружили, что в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании наблюдался самый большой чистый прирост ожидаемой продолжительности жизни в период с 1990 по 2021 год (8,3 года), в основном за счет сокращения смертности от хронических респираторных заболеваний, инсульта, инфекций нижних дыхательных путей и рака.

На региональном уровне наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни наблюдался в странах Восточной Африки к югу от Сахары, где люди стали в среднем жить дольше на 10,7 года в период с 1990 по 2021 год. Борьба с диарейными заболеваниями была ведущей движущей силой улучшений в этом регионе. Восточная Азия имела второй по величине прирост продолжительности жизни благодаря снижению человеческих потерь от хронической обструктивной болезни легких. Ученые отметили, что одной из главных угроз для жизни и здоровья человечества остается COVID-19. Исследование также выявило растущую опасность со стороны неинфекционных заболеваний, таких как диабет и болезни почек.