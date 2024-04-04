Downdetector зафиксировал сбой в работе сервисов Apple

Работа сервисов Apple Music, Apple Store и ряда других нарушена во многих странах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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Сообщения о неполадках начали поступать после 1:00 мск. Сбой в работе фиксировался у App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Podcasts и других. Чем вызваны нарушения в работе сервисов, пока официально не сообщалось.

В ночь на 4 апреля работу WhatsApp восстановили после сбоя. 2 апреля о сбое в работе сообщали пользователи Telegram. В тот же день стало известно, что свежее обновление Windows 11 сломало компьютеры пользователей.