Солнечный зонд NASA впервые заглянул внутрь коронального выброса массы

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe впервые заглянул внутрь коронального выброса массы. Об этом сообщает Space.com.

Корональными выбросами массы называют извержение магнитным полем Солнца колоссальных облаков плазмы в космос. При столкновении с Землей они вызывают яркие полярные сияния и сбои в работе электрических сетей и спутников.

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«Parker Solar Probe впервые в истории заглянул внутрь коронального выброса. То, что находится внутри, похоже, является сокровищницей для физиков, изучающих солнечную энергию. Зонд зафиксировал четкие турбулентные вихри в пределах корональной массы», — говорится в тексте.

Эти вихри называют «неустойчивостями Кельвина-Гельмгольца». Природа таких образований во многом напоминает поведение облаков в атмосфере Земли, возникая в зонах столкновения газа, движущегося с разной скоростью.