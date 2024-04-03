Найден новый вид легких и тусклых галактик

Группа астрономов из Канады, Германии и США обнаружили самую легкую и тусклую галактику из когда-либо найденных, она является спутником Млечного Пути. Их исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

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Галактика получила название «Большая Медведица III/Союз 1», поскольку находится в созвездии Большой Медведицы примерно в 30 тысячах световых лет от Солнца. Она состоит всего из 60 звезд и имеет массу лишь в 16 раз превышающую массу Солнца.

По словам авторов исследования, обнаружить галактику только сейчас получилось из-за очень низкой светимости. При этом ученые считают, что ей более десяти миллиардов лет при диаметре всего в десяти световых годах. Обычно такие параметры указывают на скопление звезд, но наличие в «Большой Медведице III/Союзе 1» темной материи делает ее галактикой.

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За время своего существования она оставалась нетронутой. Ученые считают, что на это повлияла темная материя. Если это окажется правдой, то «пониманию формирования галактик и самому этому понятию может быть брошен вызов», говорится в тексте исследования.