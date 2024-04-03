Смартфон Xiaomi за 100 тысяч рублей оказался не хуже iPhone 2022 года

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали автономность смартфона Xiaomi 14. Результаты эксперимента были опубликованы на сайте организации.

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Базовая модель флагманской серии поставляется с аккумулятором емкостью 4610 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — на 50 Вт.

По результатам тестов при среднем использовании смартфон способен работать без подзарядки до 2 суток и 5 часов. В режиме разговора время работы составило 18 часов 40 минут, в качестве навигатора — 8 часов 11 минут, а при использовании социальных сетей — 8 часов 43 минуты.

Для того чтобы полностью зарядить Xiaomi 14, достаточно 39 минут для проводной зарядки или 53 минуты для беспроводной зарядки с использованием соответствующей док-станции. Также отмечается, что пяти минут у розетки достаточно, чтобы смартфон проработал 8 часов.

По итогу тестирования Xiaomi 14 набрал 133 балла и занял 37-е место в общем рейтинге автономности DxOMark. Столько же баллов у iPhone 14 Pro Max 2022 года. Однако в премиальном сегменте смартфонов стоимостью $600–800 Xiaomi 14 занял вторую строчку, уступив лишь игровому Nubia RedMagic 8 Pro (138 баллов).

Xiaomi 14 официально продается в России по цене в 99 тыс. руб.