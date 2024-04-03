Смартфон Xiaomi за 100 тысяч рублей оказался не хуже iPhone 2022 года

DxOMark: базовый Xiaomi 14 получил аккумулятор на уровне iPhone 14 Pro Max
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали автономность смартфона Xiaomi 14. Результаты эксперимента были опубликованы на сайте организации.
Базовая модель флагманской серии поставляется с аккумулятором емкостью 4610 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — на 50 Вт.
По результатам тестов при среднем использовании смартфон способен работать без подзарядки до 2 суток и 5 часов. В режиме разговора время работы составило 18 часов 40 минут, в качестве навигатора — 8 часов 11 минут, а при использовании социальных сетей — 8 часов 43 минуты.
Для того чтобы полностью зарядить Xiaomi 14, достаточно 39 минут для проводной зарядки или 53 минуты для беспроводной зарядки с использованием соответствующей док-станции. Также отмечается, что пяти минут у розетки достаточно, чтобы смартфон проработал 8 часов.
По итогу тестирования Xiaomi 14 набрал 133 балла и занял 37-е место в общем рейтинге автономности DxOMark. Столько же баллов у iPhone 14 Pro Max 2022 года. Однако в премиальном сегменте смартфонов стоимостью $600–800 Xiaomi 14 занял вторую строчку, уступив лишь игровому Nubia RedMagic 8 Pro (138 баллов).
Xiaomi 14 официально продается в России по цене в 99 тыс. руб.