В США осудили мошенника, обманувшего Apple на полмиллиарда рублей

Житель США Зивэй Аллен Ляо, осуществлявший мошенническую схему, приведшую к потерям компании Apple на сумму более $6 млн (около 554 млн руб.), был осужден в США на срок свыше четырех лет. Об этом сообщает портал iXBT.

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Схема заключалась в импорте поддельных устройств из Китая, которым присваивались настоящие серийные номера продукции Apple. После этого подделки сдавались в магазины Apple под видом неисправных и в рамках гарантийного обслуживания обменивались на оригинальные iPhone и iPad. Полученные таким образом устройства затем продавались в Китае.

Ляо был арестован и приговорен к 51 месяцу лишения свободы. В ходе расследования были конфискованы активы, включая недвижимость, денежные средства и более 200 устройств Apple. Известно, что мошенник действовал в сговоре с несколькими соучастниками. Об их судьбе не сообщается.

Подобный случай не стал первым в истории Apple. Например, в 2017 году компания обменяла более 1,5 тыс. поддельных устройств на оригинальные. Об этой схеме стало известно спустя два года.