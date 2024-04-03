Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp

Роскомнадзор не блокирует и не ограничивает работу мессенджера WhatsApp на территории России, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом пишет ТАСС.

В РКН отметили, что информацию о сбое распространяет зарубежный сервис DownDetector. По данным портала, жалобы поступают от пользователей России, Великобритании, Индии, США и других стран.

Проблема с получением и отправкой сообщения вероятно связана со сбоем внутри инфраструктуры компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), предположили в ведомстве.

Напомним, что перебои в работе WhatsApp на территории России отмечаются достаточно часто. Так, они были зафиксированы в октябре 2021 года, в марте и октябре 2022 года.

Эксперт предупредил, что доступ к экрану через WhatsApp может помочь злоумышленникам

Вместе с тем, на проблемы с мессенджеров в случае этих масштабных сбоев жаловались не только российские, но и американские, немецкие, британские пользователи.

*Корпорация признана в РФ экстремистской и запрещена.