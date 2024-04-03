Солнечное затмение 8 апреля: будет ли видно в России, что нельзя делать

Следующая неделя начнется с полного солнечного затмения, которое обещает стать одним из самых зрелищных за последние годы. Что о нем известно, будет ли затмение видно в России, как оно поможет ученым, чего нельзя делать, что говорят астрологи?

© News.ru

Что известно о солнечном затмении 8 апреля

Полное солнечное затмение в 2024 году начнется над пустынной восточной частью Тихого океана. Полной фазы затмение достигнет в 21:38 по московскому времени. Тень от Луны будет двигаться на северо-восток и пересечет наискосок Мексику и США — пройдет через штаты Техас, Арканзас, Миссури, Индиана — а потом «прокатится» по восточному побережью Канады. Тень исчезнет над северной частью Атлантики.

Общая продолжительность максимальной фазы затмения составит 268 секунд — почти на две минуты больше, чем затмение над США в 2017 году. Это связано с тем, что в апреле 2024-го Луна находится в сравнительно близкой к Земле точке своей орбиты, из-за чего она кажется особенно большой.

Полное затмение смогут наблюдать почти 32 млн человек — в той или иной степени оно охватит всю территорию США.

В 2024 году лунная тень не достигнет территории России, поэтому в нашей стране затмение 8 апреля наблюдать не удастся.

Чем солнечное затмение поможет ученым

Как сообщает NBC, по ряду причин солнечное затмение 8 апреля особенно любопытно для ученых. Прежде всего тем, что оно будет очень длительным, обеспечивая продолжительный период наблюдения. Кроме того, в 2024 году Солнце близко к периоду наибольшей активности на пике 11-летнего цикла. Солнечная корона будет испускать множество ярких, похожих на лепестки струй плазмы, которые максимально удобно наблюдать во время затмения.

В отличие от прошлых затмений, 8 апреля за Солнцем будут наблюдать сразу три устройства всемирной сети радаров, которые следят за выбросами плазмы из Солнца, которые способны влиять на работу спутников и точность систем GPS. Кроме того, за затмением будут наблюдать космические спутники — аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter и зонд NASA Parker Solar Probe, а также исследовательские самолеты WB-57, «вооруженные» улучшенными камерами и спектрометрам.

Чего нельзя делать во время солнечного затмения, что говорят астрологи

Астрологи сходятся в том, что дни солнечных затмений являются неблагоприятными — причем не только там, где падает тень от Луны, но и для всех жителей Земли. Как пишет Life.ru, главное, чего нельзя делать — выходить из дома и садиться за руль, особенно в пик затмения.

Также не рекомендуется любоваться самим моментом затмения; переедать, поскольку велика вероятность отравления; подписывать важные договоры, заключать сделки; нервничать и конфликтовать, жадничать, выяснять отношения; заниматься сексом, спортом, тренироваться; стричь волосы и ногти; ложиться на плановую операцию.

Астролог Инна Любимова рекомендовала Life.ru расслабиться в день солнечного затмения, снизив уровень социальной активности, а по возможности взяв выходной. Ее коллега Вера Хубелашвили также рекомендует отказаться от чая, кофе и прочих угощений даже от самых любимых коллег или соседок. По ее словам, это крайне неблагоприятно: «Вы не можете даже догадываться, какую заложите информацию через это».

В целом, по оценке астрологов, первая половина 2024 года будет напряженной.