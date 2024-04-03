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Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе WhatsApp

Сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе WhatsApp
© globallookpress.com

Согласно его данным, 69% пользователей отмечают проблемы в функционировании приложения, 25% сталкиваются со сложностями при получении сообщений, 7% жалуются на работу сайта.

Больше всего жалоб поступает из Великобритании и США.

1 апреля в пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что российская социальная сеть работает в штатном режиме.

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