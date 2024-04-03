Массовый сбой произошел в работе WhatsApp

Сбой произошел в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Проблемы наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

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Согласно данным сервиса, 69% пользователей заметили проблемы в функционировании приложения, 25% столкнулись с трудностями при получении сообщений, 7% пожаловались на работу сайта. Больше всего обращений поступает из Британии и США.

Последний раз пользователи жаловались на работу WhatsApp в январе этого года. Тогда число обращений со стороны россиян превысило 8,8 тысячи. Наибольшее количество проблем зафиксировали в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также на работу мессенджера жаловались в Приморском крае, Санкт-Петербурге, Амурской области, Якутии, Камчатском крае и Иркутской области.