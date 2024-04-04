Обновление One UI 6.1 сильно замедляет зарядку смартфонов Samsung

Пользователи смартфонов Samsung жалуются на проблемы с зарядкой устройств и их нагревом после обновления до One UI 6.1. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Согласно источнику, пользователи смартфонов Samsung жалуются на форумах и в соцсетях на перегрев устройств во время зарядки. Так, один из пострадавших пишет, что скорость быстрой зарядки на его Galaxy Z Fold5 снижается на 40%, достигая 15 Вт вне зависимости от используемого блока. При этом смартфон опознает зарядку «быстрой», однако этого недостаточно для заполнения аккумулятора даже в течение двух часов.

Кроме того, пользователи сообщают о повышенной температуре устройств при подключении к источнику питания и о проблемах в работе сканера отпечатков пальцев. По словам пользователей, с экрана блокировки пропадает выделенная зона сканера, а для его активации необходимо дважды коснуться экрана.

Компания Samsung пока не давала комментариев по этому поводу. Вероятно, проблема будет исправлена уже в следующем обновлении. Некоторые пользователи считают, что баг исправится самостоятельно в течение нескольких дней — якобы системе просто нужно адаптироваться под поведение пользователя.