Илон Маск похвалился историческим максимумом посещаемости Twitter

В январе 2024 года посещаемость соцсети Twitter (X) выросла до рекордного значения 3,3 млрд пользователей в месяц. Об этом в своем аккаунте сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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Илон Маск опубликовал 3 апреля 2024 года диаграмму, на которой видно, как в разные годы менялся трафик соцсети. На графике видно, что посещаемость X резко выросла в конце 2022 года, как раз после покупки соцсети Маском. На момент приобретения сервиса миллиардером, его трафик находился на отметке примерно 1 млрд пользователей.

«Трафик X достиг рекордного уровня», – написал Маск в посте с графиком.

Пост Маска меньше чем за сутки набрал около 12 млн просмотров, 87 тыс. лайков и 8 тыс. репостов. На аккаунт миллиардера в X подписаны 180 млн человек.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд долларов США, получив контроль над платформой и став ее генеральным директором (CEO). С момента сделки платформу неоднократно критиковали за распространение дезинформации и детской порнографии, а также за разжигание ненависти. В июне 2023 года на посту гендиректора X Маска сменила Линда Яккарино, при этом миллиардер остался председателем правления и техническим директором. В июле 2023 года Маск переименовал Twitter в X.