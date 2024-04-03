DJI объявила о выпуске дрона Avata 2 и очков Goggles 3

Китайская DJI выпустила официальное объявление о скором выпуске дрона Avata 2 и летающих очков Goggles 3. Их запуск запланирован на 11 апреля, передает Gizmochina.

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Avata 2 представляет собой компактный дрон массой всего 458 грамм и размерами 180х216х82 миллиметра. Время его полета варьируется в зависимости от используемого режима управления от 12 до 27 минут. Дрон оснащен камерой с 1/1,3-дюймовым 48-мегапиксельным CMOS-сенсором F/2,8 и фокусным расстоянием 12,7 миллиметра, обеспечивающим широкий угол обзора 155 градусов. Датчик разрешением 4K/2,7K поддерживает частоту кадров от 60 до 120 кадров в секунду. При замедленной съемке в разрешении Full HD частота может достигать 240 кадров в секунду. Также в характеристиках дрона значатся технологии стабилизации RockSteady 3.0+, HorizonSteady и HorizonBalancing.

Об очках Goggles 3 известно, что они имеют дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей с частотой обновления 100 герц. Кроме того они оснащены технологией OcuSync 4.0, которая обеспечивает надежную передачу изображения, сохраняя связь с дроном на протяжении всего полета. Вес очков составляет 420 грамм, они питаются от аккумулятора емкостью 2450 мА•ч.