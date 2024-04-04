Вышла ОС РОСА «Фреш» 12.5 с защитой данных при утере устройства

Компания «НТЦ ИТ РОСА» анонсировала новый выпуск своей ОС для домашних компьютеров. РОСА Фреш 12.5 совместима с новейшими устройствами, расширит горизонты для геймеров и позволит повысить безопасность данных.

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Новая версия предоставляет выбор из пяти вариантов пользовательского окружения для трех процессорных архитектур: x64, i686 и aarch64 (установочные образы пока недоступны).

Два варианта — это полнофункциональная ОС с графическим интерфейсом KDE или GNOME, еще два — облегченная система с Xfce либо LXQt (для i686 32-бит доступна только эта опция). Для опытных пользователей предусмотрен вариант с консольным интерфейсом РОСА Фреш Сервер.

Ядро бесплатной ОС обновлено до версии 6.6; использование новейшей версии библиотеки Mesa (23.3.1) в сочетании с поддержкой Steam расширяет возможности запуска игр и работы с 3D-графикой.

Добавлены пакеты ipp-usb и sane-airscan, чтобы облегчить использование принтеров с поддержкой протокола IPP Everywhere и сканеров с поддержкой WSD.

В целях повышения безопасности был полностью переработан репозиторий, закрыты тысячи уязвимостей. В инсталляторе реализована поддержка авторазметки при установке на шифрованные диски, это позволяет сохранить конфиденциальность данных даже при утере устройства. Добавлена поддержка технологии TPM2 (команд luksunlock/lukslock) для хранения паролей шифрования в энергонезависимой памяти.

Новая сборка доступна для скачивания на сайте разработчика. Те, у кого установлена ROSA Fresh 12, получат обновление автоматически.