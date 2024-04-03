Как известно, модель подписки Google One предлагает пользователям VPN-сервис, который сначала дебютировал на мобильных устройствах, а затем стал доступен для Windows и macOS. Теперь ряд юзеров жалуется, что VPN от Google «ломает» настройки DNS в Windows.

В GitHub-репозитории Google недавно открыли баг-репорт, согласно которому Windows-версия приложения VPN от интернет-гиганта вмешивается в настройки DNS. Судя по всему, проблема тянется с ноября прошлого года.

Многие VPN-сервисы идут в комплекте с DNS, и Google не стала делать исключение, однако приложение меняет конфигурацию DNS всех сетевых адаптеров в Windows, чтобы постоянно использовались Google DNS (8.8.8.8).

Это не зависит от того, включён VPN или нет, а самое неприятное — если изменить настройки вручную, приложение Google вернёт всё обратно. Пользователи пишут, что рассчитывали на более продуманный механизм: например, чтобы VPN возвращал исходную конфигурацию при выключении.

В том же баг-репорте люди указывают на схожие проблемы. VPN от Google может либо вообще напутать с настройками DNS, либо сбросить их.

«У этой программы нет никакого права менять настройки на отдельные DNS при запуске моего компьютера. Недавно, например, такое поведение помешало подключиться к сети, в которой есть частный DNS-фильтр», — пишет пользователь под ником «ryanzimbauser».

Райан Лотиан, один из сотрудников Google, ответил на все жалобы сообщением следующего содержания: