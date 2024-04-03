Названа самая худшая функция Telegram

Канал Telegram Info провел опрос среди пользователей и определил худшие функции в мессенджере Павла Дурова, которые были добавлены в 2023 году.

Так, худшим нововведением 41% пользователей назвали «Истории». В тройку самых нелюбимых функций также попали: система голосов (бустов) в каналах (36%) и то, что невозможно перейти к сообщению при ответе (33%).

В список самых непопулярных функций Telegram также внесли некликабельные медиафайлы в предпоказе ссылок (30%), возможность устанавливать обои в каналах (16%) и персонализированные цвета пользователей (11%). На последних двух местах значатся скрытый режим просмотра «Историй» (8%) и возможность ставить обои в чатах (7%).

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В 2023 году в Telegram появилось немало функций, в том числе благодаря внедрению в мессенджер платной подписки Premium. Она расширяет функционал для пользователей, предлагая неограниченную скорость загрузки и выгрузки файлов. По слухам, в ближайшее время пользователи бесплатной версии Telegram получат ограничение по этому параметру.