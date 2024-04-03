Найден новый способ расшифровки «разговоров» пауков

Ученые из Университета Небраски-Линкольна нашли новый способ расшифровки «разговоров» пауков. Свое исследование они опубликовали в Communications Biology.

Пауки общаются посредством «танцев» или, говоря по-другому вибраций, обычно за их движениями наблюдали в лабораторных условиях с помощью лазерных виброметров. Однако такой метод сложно применять в полевых условиях из-за высокой стоимости и чувствительности.

Ученые из Университета Небраски-Линкольна нашли решение этой проблемы в виброскейп-анализе, который включает в себя контактные микрофоны и программу машинного обучения для обработки звука. Они протестировали эту систему в лесах северной Миссисипи, где они разместили 25 микрофонов и ловушек на участке леса площадью 93 квадратных метра. По итогам работы им удалось собрать более чем 17 тысяч серий вибраций пауков.

В процессе расшифровки «разговоров» пауков ученые выяснили, что они не могут передавать свои вибрации-сигналы, когда находятся в опавших листьях, а не на сосновых обломках. Таким образом им приходится привыкать к новому способу передачи информации. В частности, в период брачных игр некоторые пауки увеличивали время своих танцев, когда обнаруживали поблизости самцов того же вида.

Предполагается, что виброскейп-анализ позволит в будущем еще лучше понять социальную динамику пауков и состояние среды их обитания.