В Ионическом море древний шлем воина, приняв его за камень

Странный камень, обнаруженный археологами в Ионическом море, оказался древним шлемом воина, пишет Fox News.

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Как пишут СМИ, объект был найден в водах недалеко от Вендикари, небольшого острова на юго-восточном побережье Сицилии. Сначала археологи подумали, что им попал в руки камень странной формы, но при детальном исследовании стало понятно — это шлем воина, изготовленный примерно в XV веке.

«Это тип шлема, очень распространенный среди пехоты того периода, а также использовавшийся в корабельных войсках», — прокомментировали специалисты.

Команда археологов добавила, что продолжит обследование местности для поисков дополнительной информации.