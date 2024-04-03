Создано излучающее ультрафиолет стекло

Образование биопленки на поверхностях под вожой — дорогостоящая неприятность для военно-морского флота и морских исследований. Новое изобретение инженеров Университета Массачусетса в Амхерсте может стать решением этой проблемы: стекло, излучающее ультрафиолетовые лучи для уничтожения биопленки в самом ее источнике.

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Биопленка — это слизистый слой микроорганизмов, который поражает подводную среду. Она увеличивает сопротивление судов и мешает работе датчиков. Существующие методы борьбы с биопленкой основаны на использовании химических растворов короткого действия, которые могут нанести вред экосистеме.

В этом новом решении для дезинфекции стекла используется ультрафиолетовое излучение (УФ). Исследователи встроили в стекло наночастицы диоксида кремния. Когда ультрафиолетовый свет попадает на стекло, эти наночастицы равномерно рассеивают лучи по всей внутренней поверхности. Результат? Постоянно «светящаяся» поверхность стекла, излучающая ультрафиолетовые лучи, достаточно сильные, чтобы уничтожить 98% биопленки по сравнению с необработанным стеклом.

Сейчас команда оптимизирует свое изобретение для долгосрочного использования и изучает его пригодность для объективов подводных камер.