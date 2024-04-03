Специалист по Apple призвал не использовать iPhone в чехлах

Шеф-редактор интернет-издания про технику Apple и другую электронику iPhones.ru Мик Сид призвал россиян отказаться от использования чехлов для iPhone 15 Pro. Подробно свою позицию он аргументировал в своей колонке.

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Сид рассказал, что купил iPhone 15 Pro в декабре 2023 года и сразу «одел» его в чехол, а также в защитное стекло. В январе он снял чехол со смартфона для очередной фотосессии и с тех пор больше ни разу не пользовался этой защитой. К этому же журналист призвал и других владельцев данного смартфона.

«Держать в руках iPhone 15 Pro без чехла настолько понравилось, что вот уже почти три месяца пользуюсь смартфоном без этой дополнительной защиты. За это время смартфон успел один раз здорово упасть с лестницы, а сколько раз я случайно задевал им перила и стены – сложно сосчитать», – пишет Сид.

Несмотря на частые и нежелательные контакты iPhone с другими поверхностями, смартфон, по словам журналиста, не поцарапался и не получил вмятин. Он уверен, что в этом заслуга прочного титана, которым покрыт корпус девайса. При этом Сид не стал отказываться от защитного стекла для экрана. Обзорщик использовал его, поскольку опасался получить глубокую царапину.